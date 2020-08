18 rue du Croissant, Paris 2e : l’expulsion n’aura pas lieu ! les habitants quittent l’immeuble jeudi 27-8 à partir de 8h30 : Ils seront relogés en HLM par la Ville et la Préfecture et hébergés d’ici là

Paris le 26 août 2020

Les 31 ménages/familles sans logis qui occupent depuis le 1er janvier le 18 rue du Croissant Paris 2e, ont obtenu gain de cause : un engagement de relogement de tous les occupants, d’ici un an, par la Préfecture et la Ville de Paris a été acté en début de semaine, avec DAL et les occupants.

Un jugement particulièrement sévère, rendu le 2 juillet, prononçant une expulsion immédiate des occupants, ainsi que l’implication de la préfecture de police dans la procédure (c’était l’ancien commissariat du 2e) faisait planer un risque imminent d’expulsion.

C’est pourquoi les occupants et DAL avaient proposé dès le 10 juillet de quitter l’immeuble dès que possible à la condition d’un engagement d’hébergement jusqu’au relogement, ont organisé des piquets anti-expulsion tous les matins pour donner l’alerte au cas où, et ont interpellé tout l’été le nouveau gouvernement et la préfecture de région. La ville de Paris avait donné son accord pour loger une partie des occupants.

Les occupants ont déposé des demandes HLM, sont prioritaires DALO ou en attente d’une décision de la commission qui statue sur leur demande DALO (COMED).

Le déménagement vers des hôtels à Paris ou en proche banlieue aura lieu demain matin, à partir de 8h30.

Ni PRIMONIAL-REIM, propriétaire, qui gère près de 30 milliards d’euros d’actifs, ni CitizenM qui prétend réaliser un hôtel de luxe, alors que la crise du tourisme de luxe bat son plein, ne participent à l’opération. Par contre, ces puissants groupes financiers ont demandé et obtenu une indemnité de près de 4 000€ par famille dont le DAL …

Il ne reste plus qu’à transformer ce bâtiment en logements sociaux, à taxer les profits tirés de la spéculation immobilière, cause de la misère du logement.

Pas d’expulsion relogement !! Réquisition des logements vacants !

Des logements sociaux, baisse des loyers et hausse des APL !

Point presse et rassemblement demain à 17h devant le 18 rue du Croissant pour fêter cette avancée

Un toit c’est un droit !