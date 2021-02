Paris le 1er février 2021

Report de la trêve hivernale des expulsions et des coupures d’énergie :

Reculer pour mieux sauter ? Il faut une année blanche des expulsions !

La Ministre du logement vient d’annoncer un report de 2 mois de la trêve hivernale des expulsions. Il lui « paraît indispensable de prioriser et d’échelonner les expulsions tout en veillant à ne pas expulser sans solution de relogement ou au moins d’hébergement », ce qu’elle ne garantit donc pas.

https://www.francetvinfo.fr/economie/immobilier/immobilier-indigne/logement-la-treve-hivernale-prolongee-jusqu-au-1er-juin_4279997.html

https://www.leparisien.fr/immobilier/expulsions-locatives-la-fin-de-la-treve-hivernale-est-reportee-au-1er-juin-annonce-emmanuelle-wargon-01-02-2021-8422545.php

Moins long qu’en 2020, ce report jusqu’au 1er juin peut annoncer une vague encore plus puissante d’expulsions pendant l’été, notamment de familles avec enfants sauf si, comme l’indique E. Wargon, « la force publique ne pourrait gérer un si grand nombre d’expulsions ». La patate chaude serait-elle renvoyée à 2022 après les présidentielles ?

Aujourd’hui, face à la crise sanitaire et sociale, à la paupérisation massive des locataires, à la cherté des loyers, à la masse des profits encaissés par le secteur immobilier, à la baisse répétée des APL et de la production de logements sociaux, il faut cesser de rafistoler et de tergiverser, sauf à voire augmenter inexorablement le nombre de sans-abris :

Arrêt des expulsions et relogement préalable !

Amnistie des jugements d’expulsion et annulation des procédures en cours !

Effacement des dettes de loyer et des traites impayées !

Baisse des loyers du privé et majoration des APL !

Réalisation massive de vrais logements sociaux !